Milano 11:37
49.118 -1,48%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:37
10.789 -0,85%
Francoforte 11:37
25.350 -1,06%

Attese positive per Fresnillo

Finanza
Attese positive per Fresnillo
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Brillante rialzo per il leader mondiale dell'argento, parte del FTSE 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,87%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 27,19 sterline, con stop loss calcolato a quota 25,62 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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