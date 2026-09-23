Lottomatica, Equita incrementa target price incorporando i benefici dell'operazione Cirsa

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 36 euro per azione (dai precedenti 31 euro) il target price su Lottomatica , gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, stima di poter conseguire, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti hanno rifatto il punto sull'operazione di combinazione di Lottomatica e Cirsa . Nella loro simulazione del gruppo combinato, viene stimato un EPS accretion del 23%/28% al 2029-30 sulla base delle sole sinergie di costo (115 milioni di euro al 2030), accretion che sale al 28%/39% incorporando anche le sinergie di ricavo al 2030, per poi avere un blue-sky scenario di oltre il 50% incorporando il buy-back addizionale per mantenere il leverage nel mid-point del range 2-2,5x sull'intero orizzonte di piano.



Il target è costruito basandosi sulle proiezioni combinate per il 2029 che riflettono le sinergie di costo al 100% e sinergie di ricavo ancora parziali (meno del 40%), senza includere l'opportunità di share buy-back per il 2028-2030. Viene applicato alle stime 2029 un multiplo target di 13x Adj. PE (da 14x precedente per fattorizzare rischio di esecuzione, overhang e maggiore esposizione a mercati emergenti) e scontato il risultato a 12M da oggi. Se utilizzassero lo stesso approccio sulle stime 2030 (full synergies) il target salirebbe a 38 euro, mentre lo scenario blue-sky che incorpora anche uno share buy-back tale da mantenere in leverage nel mid-point della guidance (2-2,5x D/EBITDA) porterebbe la valutazione nel range 43-46 euro.

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