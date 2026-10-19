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/ Cina, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Cina, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
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19 ottobre 2026 - 08.10
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Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +1,1%
, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,5%).
(Foto: Marci Marc)
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