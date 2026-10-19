Milano 11:43
49.158 -1,40%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:43
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Francoforte 11:43
25.359 -1,03%

Cina, Vendite dettaglio (YoY) in settembre

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Cina, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Cina, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,5%).

(Foto: Marci Marc)
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