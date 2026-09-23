Giunti Psychometrics raggiunge il 100% della controllata ungherese con esborso di 449 mila euro

(Teleborsa) - Il CdA di Giunti Psychometrics Holding , operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella valutazione psicologica e della salute mentale, ha sottoscritto l'atto di acquisto del 20% del capitale sociale, della controllata di diritto ungherese Giunti Pscyhometrics Hungary (Giunti Psy Hu) per un corrispettivo pari a complessivi 449 mila euro. A seguito dell'operazione, arriverà a detenere il 100% del capitale sociale della controllata. Tale operazione si inserisce nel percorso di razionalizzazione dell'assetto proprietario del Gruppo.



"L'acquisizione della partecipazione residua di Giunti Psychometrics Hungary rappresenta una scelta strategica che ci permette di integrare pienamente questa realtà che ha dimostrato nel tempo solide capacità di crescita e un significativo potenziale di sviluppo - ha commentato l'AD José Sales Grade - Guardiamo ai prossimi esercizi con la volontà di accompagnare questo percorso, valorizzando le competenze distintive della società e le opportunità che i suoi mercati di riferimento continuano a offrire. La piena integrazione ci consentirà inoltre di mettere maggiormente a fattor comune competenze e risorse, rafforzando ulteriormente la nostra presenza internazionale, ponendo basi ancora più solide per una crescita sostenibile e di lungo periodo".

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