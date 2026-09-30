EdgeLab, nel semestre nessun ricavo e perdita di 0,7 milioni. Cassa scende a 1,6 milioni

(Teleborsa) - EdgeLab , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di veicoli autonomi sottomarini e tecnologie marine avanzate, ha chiuso il primo semestre 2026 senza ricavi delle vendite, con un valore della produzione in calo del 50,4% a 397 mila euro, un EBITDA negativo per 655 mila euro e una perdita netta di 727 mila euro, rispetto ai -201 mila euro dello stesso periodo del 2025. La società ha continuato a lavorare sui programmi EUT e MTE, sulla produzione in piccole serie dei sistemi U-Tracker e sulle opportunità commerciali internazionali, non ancora tradottesi in risultati economici.



I risultati



Il valore della produzione si è attestato a 397 mila euro, rispetto agli 801 mila del primo semestre 2025, per l'assenza di ricavi delle vendite e per il calo degli altri ricavi, scesi da 269 mila a 43 mila euro. Il dato include una variazione positiva dei lavori in corso di 354 mila euro, legata all'approvvigionamento e all'assemblaggio degli U-Tracker L e alle attività di studio del progetto NAVARM - LDAUV.



L'EBITDA è negativo per 655 mila euro, contro i -133 mila dell'anno precedente, per l'aumento dei costi delle materie prime legato ai progetti in corso e per costi di servizi e personale mantenuti costanti, per conservare una struttura pronta a sostenere la crescita. L'EBIT è negativo per 727 mila euro (-202 mila euro) e il risultato netto si attesta a -727 mila euro (-202 mila euro).



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 1,61 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni di fine 2025.



Il commento del CEO



"Nel primo semestre abbiamo continuato a lavorare sui programmi EUT e MTE, sulla produzione in piccole serie della gamma U-Tracker e dei nuovi U-Tracker L, e sullo sviluppo delle opportunità commerciali internazionali, non ancora completamente tradottisi in risultati economici - ha dichiarato Michele Cocco, Presidente e Amministratore Delegato - Crediamo nelle competenze e nelle tecnologie di EdgeLab: la nostra priorità è portare avanti i progetti avviati e creare le condizioni perché possano generare progressivamente ricavi. Saranno le prossime tappe operative e i risultati dei periodi successivi a misurare i progressi verso i nostri obiettivi".



L'outlook



Nel secondo semestre EdgeLab intende proseguire nell'esecuzione del portafoglio ordini e nelle attività sui programmi EUT e MTE, affiancate allo sviluppo e alla produzione in piccole serie della gamma U-Tracker, e continuerà a lavorare sulla presenza commerciale sui mercati internazionali. Dopo la chiusura del semestre sono stati acquisiti un contratto da 90 mila euro per il preliminary design di sistemi di varo e recupero per veicoli subacquei autonomi, con un primario gruppo italiano della cantieristica navale e della difesa, e l'approvazione del progetto NAVARM - LDAUV, da 108 mila euro, da riconoscere tra i ricavi del secondo semestre. L'avanzamento dei progetti sarà accompagnato dal monitoraggio del fabbisogno finanziario e dalla valutazione di opportunità di crescita anche per linee esterne.



(Foto: Giovanni Ricciardi)

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