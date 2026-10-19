Cyberoo, KT&Partners avvia copertura con Add e fair value di 2,15 euro

(Teleborsa) - KT&Partners ha avviato la copertura su Cyberoo , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese e nella gestione integrata del rischio cyber, con un fair value di 2,15 euro per azione e una raccomandazione "Add" visto l'upside potenziale del 68%.



Gli analisti sottolineano che Cyberoo è un'azienda di sicurezza informatica specializzata nella gestione dei rischi cyber per il segmento mid-market; un approccio che trova espressione nel modello ORBIS, un'offerta a 360 gradi che spazia dai servizi di Managed Detection & Response (MDR) alla threat intelligence esterna, fino alla consulenza. Le sue piattaforme proprietarie sono supportate da un I-SOC europeo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che combina l'automazione basata sull'intelligenza artificiale con l'impiego di oltre 150 specialisti. A differenza di altri operatori del settore che si limitano a rivendere software di terze parti, Cyberoo controlla l'intera catena del valore: dalla tecnologia di rilevamento alle operazioni del SOC, dalla risposta agli incidenti alla consulenza. L'azienda mantiene la governance tecnica e contrattuale, avvalendosi al contempo delle relazioni che i distributori intrattengono con i clienti finali. La crescita è trainata da una maggiore penetrazione del mercato - favorita dalla normativa NIS2 e dalle opportunità di cross-selling abilitate dal modello ORBIS - e da Keatrix, che offre un percorso agevole verso l'espansione internazionale.



KT&Partners stima un valore della produzione di circa 31,8 milioni di euro per l'esercizio 2026 (periodo di 12 mesi che si chiude a marzo 2027), in aumento rispetto ai 31,2 milioni di euro registrati nell'esercizio 2025 (periodo di 15 mesi); prevede inoltre un CAGR del 14% nel periodo 2026-2029. A guidare tale crescita è la business unit Cyber ??Security, che stima raggiungerà circa 22,7 milioni di euro nell'esercizio 2026 (con un CAGR previsto del 17% circa nel triennio successivo). Tale segmento comprende l'attività core di MDR, pari a circa 22 milioni di euro (+10% su base annua), e Keatrix, il cui portafoglio contrattuale è previsto in crescita da 2 milioni a 7 milioni di euro entro l'esercizio 2029 (distribuiti lungo la durata pluriennale dei contratti). A partire dall'esercizio 2026, il consolidamento di Cyberoo Capital - veicolo dedicato al finanziamento tramite leasing di contratti pluriennali - introduce un nuovo flusso di ricavi, stimato in circa 2 milioni di euro per l'esercizio 2026. Di tale importo, circa l'80% si traduce in EBITDA, che viene tuttavia interamente assorbito da ammortamenti e oneri finanziari, rendendo nullo il contributo all'utile netto. L'EBITDA è stimato a circa 10,8 milioni di euro nell'esercizio 2026, con un incremento del 26% su base annua; il margine sul valore della produzione è previsto al 33,9% (rispetto al 27,4% nel periodo di 15 mesi dell'esercizio 2025). La posizione finanziaria netta positiva (cassa netta) raggiunge circa 1,4 milioni di euro nell'esercizio 2026 (0,8 milioni di euro nell'esercizio 2025), per poi rafforzarsi ulteriormente man mano che il capitale circolante operativo netto si normalizza verso circa il 33% del valore della produzione (rispetto a una media storica di circa il 50%).

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