Francoforte: giornata depressa per K+S
(Teleborsa) - Rosso per Kali und Salz, che sta segnando un calo del 2,28%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di medio periodo di K+S ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,02 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,46, mentre il primo supporto è stimato a 13,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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