Carrefour taglia le previsioni per il 2026 su peggioramento situazione sociale e di sicurezza in Francia

Nel terzo trimestre vendite +2,3% LFL a 22,7 miliardi

(Teleborsa) - Le vendite di Carrefour del terzo trimestre 2026 si sono attestate a 22,694 miliardi di euro, in crescita del +2,3% su base omogenea (LFL), dopo il +2,1% LFL registrato nel primo semestre 2026.



Guardando per distribuzione geografica, in Francia, le vendite sono aumentate dell'+1,2% LFL, trainate da tutti i formati. Si registra un miglioramento della percezione dei prezzi, a seguito degli investimenti tariffari effettuati dall'inizio dell'anno. In Spagna, è proseguito il trend positivo delle vendite (+2,1% LFL), beneficiando di un incremento dei volumi in un mercato che si è mantenuto favorevole. In Brasile, le vendite sono cresciute dell'+1,4% LFL, spinte da Atacadão, che sta accelerando la crescita della propria quota di mercato in un contesto ancora complesso.



Carrefour ha fatto sapere che prosegue "l'efficace attuazione del piano di riduzione dei costi, in linea con l'obiettivo di 1 miliardo di euro entro il 2026".



La catena di supermercati francese ha tagliato i propri obiettivi finanziari per l'intero anno 2026, a causa, spiega una nota nell'azienda, "del peggioramento della situazione sociale e di sicurezza", che portano il Gruppo a rilevare un "deterioramento dei trend di consumo e delle condizioni operative in Francia".



Carrefour prevede ora una crescita del Risultato Operativo Ricorrente, con un incremento del margine compreso tra 0 e 15 punti base (rispetto al precedente +25 punti base); l'utile per azione rettificato è indicato stabile o in lieve crescita rispetto al 2025, a fronte della precedente previsione di una crescita significativa, nell'ordine di una percentuale a una cifra elevata. Infine, è atteso un lieve calo del flusso di cassa libero netto (Net Free Cash-Flow), a fronte della precedente previsione di una lieve crescita.

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