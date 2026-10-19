Rheinmetall e MSC acquisiranno cantiere navale di Mangalia in Romania per 138 milioni di euro

Per Rheinmetall è una base scalabile per future iniziative nell'Europa sud-orientale

(Teleborsa) - L'azienda tedesca della difesa Rheinmetall e la compagnia di navigazione svizzera MSC intendono acquisire il cantiere navale di Mangalia, situato a sud di Costanza, il principale porto rumeno sul Mar Nero, a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto. L'acquisizione, il cui perfezionamento è previsto entro poche settimane, prevede un prezzo di acquisto di circa 138 milioni di euro, che sarà corrisposto congiuntamente dai due partner.



L'obiettivo dell'operazione è creare un sito produttivo a duplice uso, in cui sia possibile sviluppare e gestire parallelamente attività di cantieristica navale, sia civile che militare, destinate ai mercati nazionali e internazionali. A tal fine, in futuro il sito verrà suddiviso in diversi settori e zone di sicurezza.



Per Rheinmetall Naval Systems, spiega l'azienda tedesca della difesa, il cantiere di Mangalia rivestirà un ruolo importante nella costruzione di quattro unità navali commissionate dal governo rumeno. Parallelamente, il sito fungerà da polo per ulteriori progetti di cantieristica militare. In questo modo, Rheinmetall crea una base scalabile per future iniziative nell'Europa sud-orientale, rafforzando al contempo la propria posizione in un mercato strategicamente rilevante.

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