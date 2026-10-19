Riello Investimenti acquista la maggioranza di Italsur con fondo Buy&Build Opportunities

(Teleborsa) - Riello Investimenti SGR, attraverso il fondo di Private Equity Buy&Build Opportunities, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza del capitale di Italsur, azienda familiare italiana specializzata nella produzione e vendita di alimenti surgelati a base vegetale. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione.



Fondata nel 1990 da Domenico Tullii, e oggi gestita con la stessa dedizione dai figli Carmine e Andrea, Italsur, con sede a Notaresco (TE), nella Valle del Vomano, è un'azienda familiare che opera lungo l'intera filiera produttiva, dalla selezione delle materie prime alla raccolta e alla surgelazione. La società ha oltre 23 milioni di ricavi e rivolge la propria attività prevalentemente al canale B2B, mentre nel retail opera soprattutto attraverso il Private Label e il marchio proprietario Campi Reali.



L'ingresso di Riello Investimenti SGR rappresenta per Italsur l'avvio di una nuova fase di sviluppo, con il supporto di un partner finanziario e industriale in grado di affiancare la società nel proprio percorso di crescita caratterizzato anche da opportunità di aggregazione nel settore.



"Italsur è una realtà che ha costruito nel tempo solide competenze industriali e una profonda conoscenza del proprio mercato - ha detto Marco Visini, Investment Director Private Equity di Riello Investimenti SGR - Il nostro obiettivo è affiancare il management, valorizzando il patrimonio di esperienza e professionalità già presente in azienda e integrandolo con le nostre competenze finanziarie e industriali. Crediamo che questa complementarità possa rappresentare un elemento determinante per accompagnare Italsur in un percorso di crescita più strutturato, creando le condizioni per compiere un salto di qualità e affrontare con maggiore solidità le sfide future”.



L'acquisizione di Italsur rappresenta la terza operazione del fondo Buy&Build Opportunities, avviato nel febbraio 2025 con l'obiettivo di investire fino a 300 milioni di euro. Il fondo si concentra su settori altamente frammentati, tra cui Food&Beverage, Manufacturing&Automation e Lifestyle&Wellness



Il pacchetto finanziario è stato organizzato e strutturato da BPER , affiancata da Banca Sella come banca finanziatrice.

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