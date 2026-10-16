Intesa Sanpaolo e associazioni consumatori firmano accordo quadro 2027-2029

L'intesa, in continuità con quelle del 2019, 2021 e 2024, introduce incontri su richiesta delle associazioni, in presenza o da remoto, e temi non vincolati ad aree predefinite

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei Consumatori firmatarie del CNCU - Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, hanno siglato il nuovo Accordo Quadro "Innoviamo le relazioni 4.0 2027 – 2029". L'intesa si pone in continuità con quelle del 2019, del 2021 e del 2024.



Le associazioni coinvolte sono Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Ass. Utenti Servizi Radio TV, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Codacons, Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unione Nazionale Consumatori e Federazione Nazionale Acp – Aiace – Sdc.



Le principali novità riguardano l'organizzazione del confronto e le modalità di partecipazione. I temi di discussione potranno evolvere di volta in volta, senza essere strettamente vincolati ad aree predefinite. Tra gli ambiti di riferimento figurano: i servizi bancari, finanziari, previdenziali e assicurativi; l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; l'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale; l'evoluzione normativa e di mercato; la conciliazione permanente.



Gli incontri sono aperti a tutte le associazioni aderenti, che potranno richiedere specifici momenti di confronto, sia in presenza sia da remoto. Il coordinamento operativo e delle comunicazioni è affidato alla struttura Consumer Association Relations della banca, che viene attivata in funzione delle esigenze. Viene così superato il modello di struttura organizzativa permanente articolata per aree tematiche.



Prosegue inoltre Quick training, il programma di educazione e informazione sull'utilizzo degli strumenti digitali. L'iniziativa è nata su istanza delle associazioni e dai tavoli di lavoro con la banca. Si rivolge a consumatori, clienti e non, per accompagnarli gradualmente nell'uso delle tecnologie e delle funzionalità digitali bancarie.



"Questo nuovo accordo rafforza una collaborazione consolidata con le Associazioni dei Consumatori, rendendo il confronto ancora più aperto, flessibile e capace di intercettare i nuovi bisogni delle persone e i cambiamenti nel rapporto con la banca", ha commentato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.



"Tecnologia digitale e intelligenza artificiale - ha sottolineato - sono leve importanti per rendere i servizi più semplici, accessibili e vicini alle esigenze quotidiane, ma restano strumenti al servizio della relazione. Per Intesa Sanpaolo, ascolto, confronto e vicinanza ai consumatori continuano a essere elementi centrali del nostro modo di fare banca".

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