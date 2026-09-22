Scuola, firmato il nuovo CCNI MOF 2627 risorse immutate ma ci sono alcune novità per docenti e ATA

"Si è appena concluso al Ministero dell’Istruzione il tavolo sul CCNI MOF per l’anno scolastico 2026-27,
che ha visto la firma di tutte le organizzazioni sindacali.
Il quadro delle risorse resta sostanzialmente immutato rispetto allo scorso anno, ma ci sono delle novità sotto gli aspetti tecnici che riguardano sia il personale docente sia il personale ATA
". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, Capo Dipartimento Anief - Condir.
"In particolare, per quanto riguarda il personale docente, è stata prevista l’estensione a un numero di scuole per quanto riguarda le risorse della continuità, mentre resta immutato il quadro delle risorse sulla sostituzione dei colleghi assenti
. Nonostante la rilevazione del Ministero abbia dimostrato come, in diverse realtà, le stesse non vengano utilizzate, mentre in altre scuole siano insufficienti a garantire l’utilizzo che ne viene effettuato.
Per quanto riguarda il personale ATA, importanti novità riguardano l’accumulabilità della posizione economica con l’incarico specifico a partire da quest’anno scolastico, in quanto viene cassata dal CCNI dello scorso anno, articolo 5 comma 3, l’ipotesi che prevedeva il riassorbimento dell’incarico specifico nella posizione economica. Per gli anni precedenti, ANIEF è pronta a impugnare in tutte le sedi eventuali indicazioni diverse da parte dell’Amministrazione e/o dell’ARAN.
Per quanto riguarda invece l’indennità di direzione dei DSGA, la nostra organizzazione sindacale ha chiesto un aumento della quota variabile
. Tuttavia, stante le risorse immutate, abbiamo chiesto di attingere finalmente alle risorse del dimensionamento scolastico.
Su questo abbiamo sottoscritto, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, una dichiarazione congiunta che impegna la stessa Amministrazione ad attivarsi per avere certezza delle risorse e destinarle con vincolo esclusivamente all’indennità di direzione dei DSGA
", conclude Sorrentino.
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