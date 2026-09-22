Scuola, firmato il nuovo CCNI MOF 2627 risorse immutate ma ci sono alcune novità per docenti e ATA

"Si èche ha visto la firma di tutte le organizzazioni sindacali.Il quadro delle risorse resta sostanzialmente immutato rispetto allo scorso anno, ma". Lo ha dichiarato"In particolare,. Nonostante la rilevazione del Ministero abbia dimostrato come, in diverse realtà, le stesse non vengano utilizzate, mentre in altre scuole siano insufficienti a garantire l’utilizzo che ne viene effettuato.Per quanto riguarda il personale ATA, importanti novità riguardano l’accumulabilità della posizione economica con l’incarico specifico a partire da quest’anno scolastico, in quanto viene cassata dal CCNI dello scorso anno, articolo 5 comma 3, l’ipotesi che prevedeva il riassorbimento dell’incarico specifico nella posizione economica. Per gli anni precedenti,Per quanto riguarda invece. Tuttavia, stante le risorse immutate, abbiamo chiesto di attingere finalmente alle risorse del dimensionamento scolastico.Su questo abbiamo sottoscritto,", conclude Sorrentino.