Adventure, efficace il frazionamento con assegnazione di 8 nuove azioni ordinarie

(Teleborsa) - È efficace da oggi il frazionamento del titolo Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni e finance



Ha avuto luogo l'operazione di frazionamento delle 7.352.456 azioni ordinarie, in esecuzione della delibera dell'assemblea del 29 settembre 2026. Il frazionamento è avvenuto tramite l'assegnazione di 8 nuove azioni ordinarie (nuovo codice ISIN IT0005735722, cedola n. 1) per ciascuna azione ordinaria posseduta (precedente codice ISIN IT0005607715, cedola n. 1), contestualmente ritirata ed annullata. Il capitale sociale resta invariato ed è rappresentato da 58.819.648 azioni ordinarie.

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