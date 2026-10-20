Milano 19-ott
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Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,95%

Hang Seng a 23.956,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,95%
Indice Hang Seng -0,95% a quota 23.956,93 all'apertura pomeridiana.
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