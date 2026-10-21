Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,66%

Hang Seng a 23.784,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,66%
Indice Hang Seng -1,66% a quota 23.784,27 all'apertura pomeridiana.
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