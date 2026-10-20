Francoforte: andamento negativo per SUSS

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per semiconduttori , che tratta con una perdita del 3,76%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SUSS , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società di sistemi per la lavorazione dei wafer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```