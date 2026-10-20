Francoforte: andamento negativo per SUSS
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per semiconduttori, che tratta con una perdita del 3,76%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SUSS, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società di sistemi per la lavorazione dei wafer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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