WIIT costituisce WIIT Schweiz a Zurigo

Rafforzato il posizionamento in Svizzera con intero portafoglio del gruppo

(Teleborsa) - WIIT , società attiva in Europa nel mercato dei servizi di Private e Hybrid Cloud per le Applicazioni Critiche, ha costituito WIIT Schweiz come società svizzera del Gruppo, con sede a Zurigo, operativa con la nuova denominazione da inizio ottobre.



WIIT Schweiz metterà a disposizione del mercato svizzero l'intero portafoglio del Gruppo WIIT, dai servizi gestiti per gli ambienti SAP, Oracle e Microsoft business-critical alla WIIT Cloud Native Platform (WCNP).



Al centro dell’offerta svizzera, la WIIT Cloud Native Platform. In Svizzera, il Gruppo gestisce la piattaforma su tre Availability Zones, gestite in autonomia da personale svizzero. I clienti beneficiano così dell’assenza di lock-in strutturale, dell’accesso diretto ai layer sottostanti senza licenze proprietarie e della security by design. Questo moderno stack tecnologico è pienamente integrato nella piattaforma cloud gestita di WIIT, che comprende tecnologie standard e proprietarie, come IBM e Oracle. Le aziende svizzere possono quindi eseguire workload Cloud Native e containerizzati in Svizzera, mantenere i dati nel Paese sotto la giurisdizione svizzera e soddisfare i requisiti normativi, inclusi quelli della FINMA, con la possibilità di estendere i servizi alle Region in Germania e Italia quando sono richieste capacità aggiuntive o una resilienza cross-border.



WIIT Schweiz è pienamente allineata alla strategia del Gruppo, che prevede lo stesso footprint Cloud Native e la medesima roadmap evolutiva in ogni Paese.



La nuova sede riunisce il customer service, le operations tecniche e l’organizzazione svizzera, in prossimità delle tre Availability Zone che compongono la Region svizzera, confermando l’impegno di lungo periodo di WIIT in Svizzera.

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