Intesa, Messina: l'Opas su Mps “crea valore per gli azionisti, i clienti e il Paese”

Iniquo contributo fiscale alla Manovra solo dalle banche

(Teleborsa) - L'Opas su Mps resta al centro della strategia di Intesa Sanpaolo . Intervenendo a un convegno di Coldiretti a Roma, il consigliere delegato della banca, Carlo Messina, ha espresso fiducia nelle valutazioni dell'Antitrust, sottolineando che il gruppo è pronto ad adeguarsi alle decisioni dell'Autorità: "Noi ci fidiamo dell'Antitrust, quello che faranno sarà giusto".



Il manager ha ribadito che l'operazione "crea valore per gli azionisti Intesa, quelli del Monte dei Paschi, e per i clienti", richiamando l'esperienza maturata nelle precedenti integrazioni bancarie.



Un percorso che, a suo giudizio, ha sempre prodotto benefici per i territori interessati e che seguirà la stessa linea anche nel caso di Siena: "Lo abbiamo sempre fatto, garantiremo il massimo rispetto anche al territorio di Siena". Per Messina, inoltre, l'operazione ha una valenza che va oltre il profilo industriale, inserendosi in una più ampia prospettiva di stabilità e sicurezza del sistema finanziario nazionale.



"Il risparmio delle famiglie è la nostra tripla A"

Messina ha collegato il dossier Mps al ruolo svolto da Intesa Sanpaolo nella tutela del risparmio, definendo la banca un presidio di stabilità per il Paese. Il ceo ha ricordato l’endorsement ricevuto sull’operazione in una fase in cui emergevano "qualche dubbio sul nostro ruolo di salvaguardia del risparmio", ribadendo che "il risparmio delle famiglie è la nostra tripla A".



Nel suo intervento ha poi evidenziato come i 400 miliardi di depositi rappresentino una riserva di liquidità fondamentale per imprese e investimenti. Lo stesso richiamo alla coesione sociale emerge dal tema delle disuguaglianze: "Quando la ricchezza ha una concentrazione troppo elevata si generano fratture sociali", ha avvertito, ricordando l'impegno del gruppo nelle iniziative contro la povertà. Sul fronte degli assetti finanziari, ha inoltre sostenuto che "mettere in sicurezza Mediobanca è strategico per il Paese e garantirà l'indipendenza assoluta di Generali ".



"Non deve contribuire solo un settore alla Manovra"

Guardando allo scenario macroeconomico, Messina ha promosso l'approccio prudente adottato dal ministro Giorgetti nella gestione dei conti pubblici, ritenendo necessario mantenere il bilancio sotto controllo in una fase caratterizzata da possibili rischi di contagio internazionale.



Ha poi ribadito la contrarietà a interventi fiscali che colpiscano esclusivamente il settore bancario, ricordando il contributo fornito dagli istituti all'erario e al finanziamento del debito pubblico. Per reperire nuove risorse, la soluzione dovrebbe essere quella di "valutare tutte le aziende con utili superiori ai 500 milioni, con un dibattito trasparente".



Infine, il numero uno di Intesa ha rivolto lo sguardo all'Europa, definendola "un'incompiuta, con una governance barocca e in qualsiasi azienda sarebbe un fallimento". Da qui l'invito ad accelerare sugli investimenti, semplificare i processi decisionali e concentrare le risorse disponibili sui motori della crescita e sulla riduzione della povertà.

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