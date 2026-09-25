GVS, Equita incrementa target price con nuovo piano credibile

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 5 euro
per azione (+3%) il target price
su GVS
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
GVS ha presentato
il nuovo Business Plan 2026-28
, caratterizzato da una revisione al rialzo della guidance 2026 su crescita organica e marginalità, target di P&L al 2028 sostanzialmente coerenti con le stime di Equita ma con una peggiore FCF. Il management è apparso confidente sul raggiungimento dei target, supportato "pensiamo anche dal buon andamento del business e degli ordini nel terzo trimestre 2026", si legge nella ricerca. Sulla capital allocation, GVS resta focalizzata sulla crescita organica, escludendo nuove operazioni di M&A nei prossimi anni, mantenendo invece flessibilità su un possibile ritorno al dividendo
(non incluso nel piano).
Equita valuta positivamente l'upgrade della guidance 2026, che implica un'accelerazione nel secondo semestre (organico +7% vs +3,3% nel primo semestre, anche grazie a basi di confronto più favorevoli) su cui la visibilità è elevata. "Sul 2027-28, il piano è sostanzialmente coerente con le stime di P&L e si basa, a nostro avviso, su assunzioni ragionevoli sostenuti da una buona base di partenza (2026) - viene spiegato - Il principale elemento sfavorevole è la minor FCF guidata da maggiori capex (soprattutto nel 2026) e NWC (pensiamo legata all'espansione del business B2C). Ai prezzi attuali riteniamo che buona parte dei fondamentali espressi nel piano sia già riflessa nella valutazione
, con il titolo a 17x-15,4x PE adj. 2026-27 e 9,4x/8,4x EV/EBITDA 2026-27 e un profilo rischio/rendimento a nostro avviso bilanciato".(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)