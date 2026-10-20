Milano 17:35
49.071 -0,03%
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Dow Jones 17:55
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Londra 17:35
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Permessi edilizi USA in settembre

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Permessi edilizi USA in settembre
USA, Permessi edilizi in settembre pari a 1,4 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,4 Mln unità (la previsione era 1,39 Mln unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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