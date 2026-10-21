Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 20/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,07 miliardi di euro, con un incremento di ben 352,5 milioni, pari al 12,41% rispetto ai precedenti 2,74 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,34 miliardi azioni della seduta precedente a 0,35 miliardi.



Su 717 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 361 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 311 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 45 azioni del listino milanese.









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