Borgosesia, via libera del CdA all'emissione di cambiali finanziarie

Importo massimo complessivo, revolving, di 15 milioni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Borgosesia ha deliberato l'istituzione e l'avvio di un programma di emissione di cambiali finanziarie per un importo massimo complessivo, revolving, di 15 milioni di euro.



Il programma - si legge in una nota - consentirà all'emittente di emettere nel corso del tempo cambiali finanziarie destinate a investitori qualificati e retail nel rispetto della normativa vigente.



Contestualmente, il CdA ha conferito ampio mandato e i relativi poteri all'amministratore delegato Dante Filippello, al fine di dare piena esecuzione al Programma definendone i termini, le condizioni specifiche, le modalità e le tempistiche delle singole emissioni sul mercato in base alle opportunità e alle condizioni di volta in volta offerte dal contesto finanziario.



L'operazione si inserisce nella più ampia strategia finanziaria della società, volta a diversificare le fonti di provvista, a ottimizzare la gestione del capitale circolante e a supportare i piani di crescita e sviluppo del Gruppo, garantendo al contempo una maggiore flessibilità e una riduzione del costo medio del debito a breve termine.

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