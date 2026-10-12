Generali, azioni proprie al 2,23% del capitale sociale dopo nuovi acquisti
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, dal 5 al 7 ottobre 2026, complessivamente 1.860.505 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 41,88 euro, per un controvalore pari a 77.914.390,43 euro.
L'operazione si inserisce nel programma di acquisto di azioni proprie finalizzato al loro annullamento, avviato lo scorso 6 agosto, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.
A seguito degli acquisti effettuati, al 7 ottobre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 34.270.712 azioni proprie, pari al 2.23% del capitale sociale.
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