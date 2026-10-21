Eventi e scadenze del 21 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 21/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

SIAL Paris 2026 - Salone internazionale dell’alimentazione - Paris Nord Villepinte, Parigi - Evento di riferimento per l'industria alimentare, organizzato da Comexposium che si svolge ogni due anni dal 1964. Per l'edizione 2026 sono previsti circa a 8.000 espositori su oltre 280.000 mq, divisi in 10 settori, e 295.000 professionisti da 200 Paesi. Dal 1996 il salone ospita il concorso SIAL Innovation, dedicato ai nuovi prodotti alimentari. L'ICE ha organizzato la partecipazione italiana, con un padiglione nazionale di quasi 3.000 mq (da sabato 17/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

HIP - Horeca Professional Expo - BolognaFiere - Manifestazione dedicata all'innovazione nel settore Ho.Re.Ca. che riunirà imprese e professionisti della ristorazione e dell'ospitalità per presentare soluzioni, tecnologie e nuovi modelli di business. Il programma comprende l'Hospitality 4.0 Congress, con incontri e sessioni formative su IA, digitalizzazione, robotica, sostenibilità e nuove tendenze del settore (da lunedì 19/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Next Gems 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 7ª edizione dell'equity conference promossa da Virgilio IR e TWIN, dedicata alle società italiane con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. L'evento riunirà 42 società quotate, investitori istituzionali, analisti e operatori del mercato, offrendo alle PMI l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e favorire il dialogo con la comunità finanziaria, i media e la stampa specializzata (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro - Camera dei deputati - 3ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Il confronto sarà dedicato alle politiche di prevenzione, alla tutela della salute e della sicurezza, all'impatto dell'intelligenza artificiale e alle responsabilità delle imprese. Tra gli interventi, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Coldiretti - XXIV Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione - Roma, Palazzo Rospigliosi - L'evento, organizzato da Coldiretti con The European House – Ambrosetti, affronterà le principali sfide per l'agricoltura e la sovranità alimentare, tra tutela della salute, emergenza energetica, scenari geopolitici e commerciali, qualità e Made in Italy, Politica agricola comune e innovazione. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo economico e politico che si confronteranno con il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e il Presidente Ettore Prandini (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

NetZero Milan - Allianz MiCo - Seconda edizione dell'Expo-Summit dedicato alla transizione energetica e industriale e alla decarbonizzazione, con il confronto tra imprese, istituzioni, investitori e mondo della ricerca sui temi della competitività industriale europea, sicurezza energetica, elettrificazione, rinnovabili, sistemi di accumulo, idrogeno e finanza per la transizione (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Forum Conftrasporto-Confcommercio - Roma, Chiostro del Bramante - 11° Forum di Conftrasporto-Confcommercio, dal titolo "Trasporto, la sfida della competitività: costi, infrastrutture e digitale". Il confronto sarà dedicato ai costi del trasporto e dell'energia, all'efficienza della rete infrastrutturale, al ruolo di porti e valichi e alla digitalizzazione della logistica, con la presentazione del 2° Rapporto 2026 dell'Osservatorio Freight Insights, elaborato dal MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Tra gli interventi, il Presidente di Conftrasporto e Vicepresidente di Confcommercio Pasquale Russo

Orizzonti Digitali - Perugia - Forum dedicato all'intelligenza artificiale arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Il tema sarà: "L'era della co-intelligenza" (da mercoledì 21/10/2026 a sabato 24/10/2026)

08:00 - CES Unveiled Milan - Allianz MiCo, Milano - Evento organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA) con Agenzia ICE, come anteprima europea del CES 2027 di Las Vegas. La manifestazione presenterà innovazioni e startup nei settori dell'IA, aerospazio, agritech, salute digitale e tecnologie di lusso, con un programma di conferenze, mentoring, incontri di networking e una competizione di pitch dedicata alle startup. Tra g li interventi, Kinsey Fabrizio (CTA), Matteo Zoppas (ITA), Giovanni Bozetti (Fondazione Fiera Milano) e Valentino Valentini

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

14:00 - Camera dei Deputati - Periferie, audizione Azzone, Fondazione Cariplo - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo e di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio)

14:45 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Zappia, Presidente ISPI - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione della Presidente dell'ISPI, Mariangela Zappia

15:30 - "L'impatto occupazionale della filiera dell'innovazione italiana" - Assolombarda e InnovUp presentano la 3ª edizione della ricerca "L’impatto occupazionale della filiera dell'innovazione italiana", nell'ambito della tappa milanese di CES Unveiled – road to CES Las Vegas, all'Allianz MiCo. L'incontro sarà dedicato al contributo della filiera dell'innovazione all'occupazione in Italia. Tra gli interventi previsti, John Kelley (Consumer Technology Association), Alessandro Scortecci (CDP Venture Capital), Mauro Battocchi (Ministero degli Esteri), Guido Guidesi (Regione Lombardia), Layla Pavone e Alice Arienta (Comune di Milano). Modera Emil Abirascid (Startupbusiness)

15:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Cerimonia di presentazione dei francobolli "Eccellenze del Sistema economico e produttivo" dedicati a Bottega Veneta, Laura Biagiotti e Acqua di Parma. Sarà presente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Honduras, Nasry Asfura

17:30 - A2A - Presentazione Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria - Hotel Marechiaro, Gizzeria Lido - Durante l'incontro Roberto Tasca, Presidente di A2A e Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, presenteranno il Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria - che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2025 e i piani di attività previsti, e ne discuteranno insieme Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria

Aziende:

Abbott Laboratories - Risultati di periodo

AT&T - Risultati di periodo

BasicNet - CDA: Esame delle informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2026

Iberdrola - Risultati di periodo: Q3 2026

Meta Platforms - Risultati di periodo

Moncler - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Moody's - Risultati di periodo

Racing Force - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Renovalo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SAP - Risultati di periodo: Q3 2026

Southwest Airlines - Risultati di periodo

Tesla Motors - Risultati di periodo

Texas Instruments - Risultati di periodo

Vår Energi - Risultati di periodo: Q3 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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