Indicazioni rialziste per SSE

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Seduta decisamente positiva per il distributore inglese di elettricità e gas , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,96%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di SSE suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 25,54 sterline, con stop loss stimato in area 24,38 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```