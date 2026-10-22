Cornedo Vicentino, al via nuova rete FiberCop in fibra ottica ultraveloce

(Teleborsa) - Una rete internet più veloce, moderna ed efficiente per cittadini, famiglie e imprese: a Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza, sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura in fibra ottica ultraveloce, grazie a un importante piano di interventi di FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale strategica per il Paese, realizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale.



Il progetto prevede la posa di circa 35 chilometri di cavi in fibra ottica, con l'obiettivo di portare progressivamente la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), ovvero la fibra direttamente fino alle abitazioni, nelle diverse aree del territorio comunale interessate dal piano di sviluppo. Gli interventi, promossi e interamente finanziati da FiberCop, consentiranno di mettere a disposizione un'infrastruttura digitale capace di raggiungere velocità fino a 10 Gigabit al secondo, creando nuove opportunità per la digitalizzazione del territorio e lo sviluppo dei servizi.



Il sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro, sottolinea il valore dell'iniziativa: "L'avvio di questi lavori rappresenta un investimento importante per il futuro di Cornedo Vicentino. Disporre di infrastrutture tecnologiche moderne ed efficienti significa rendere il nostro Comune più attrattivo, sostenere la competitività delle imprese e migliorare concretamente la qualità della vita delle famiglie. La connessione internet è ormai un servizio essenziale, indispensabile per lavorare, studiare e accedere a numerose opportunità. Come Amministrazione abbiamo accolto con grande favore questo progetto, che contribuirà a ridurre le differenze nell'accesso alle tecnologie e ad accompagnare la crescita del nostro territorio. Ringrazio FiberCop per l'investimento e per la collaborazione con il Comune".



L'assessore all'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, Diego Altolini, evidenzia in particolare le prospettive offerte dalla nuova infrastruttura: "La fibra ottica ultraveloce costituisce una delle basi fondamentali per costruire una comunità sempre più digitale e innovativa. Non parliamo soltanto di navigare più velocemente su internet, ma della possibilità di utilizzare con maggiore efficacia strumenti e servizi che stanno trasformando la nostra quotidianità: dal lavoro a distanza alla telemedicina, dalla formazione online ai servizi della pubblica amministrazione. Una rete moderna permetterà inoltre di sviluppare nuove applicazioni per la gestione intelligente del territorio. È un passo concreto verso un Comune più efficiente, tecnologicamente avanzato e attento alle esigenze dei cittadini".







Il Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop, Gianni Crocetti, dichiara: "FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l'adozione della fibra ottica e facilitando l'accesso a servizi avanzati in tutto il territorio. La disponibilità di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell'economia locale".

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