Eurozona, sentiment consumatori resta negativo e peggiora a ottobre

(Teleborsa) - Segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori europei a ottobre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo ed in peggioramento a -17,9 punti rispetto ai -16,8 di settembre.



Il dato è anche al di sotto delle attese degli analisti che stimavano un indebolimento del sentiment fino a -17 punti.



Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -17,3 punti (-1,2 punti percentuali rispetto al precedente).

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