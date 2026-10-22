Milano 17:17
48.377 -2,55%
Nasdaq 17:17
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Dow Jones 17:17
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Unione Europea, Fiducia consumatori in ottobre

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Unione Europea, Fiducia consumatori in ottobre
Unione Europea, Fiducia consumatori in ottobre pari a -17,9 punti, in calo rispetto al precedente -16,8 punti (la previsione era -17 punti).
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