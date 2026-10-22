Milano
17:17
48.377
-2,55%
Nasdaq
17:17
29.084
-2,48%
Dow Jones
17:17
52.671
-0,35%
Londra
17:17
10.720
-0,31%
Francoforte
17:16
25.371
-1,07%
Giovedì 22 Ottobre 2026, ore 17.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Fiducia consumatori in ottobre
Unione Europea, Fiducia consumatori in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
22 ottobre 2026 - 16.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Unione Europea,
Fiducia consumatori in ottobre pari a -17,9 punti
, in calo rispetto al precedente -16,8 punti (la previsione era -17 punti).
Condividi
Leggi anche
Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
Unione Europea, Fiducia consumatori in settembre
Appuntamenti macroeconomici del 29 settembre 2026
Eurozona, fiducia consumatori di settembre peggiora a -16,5 punti
Argomenti trattati
Fiducia consumatori
(2)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 5 ottobre 2026
Unione Europea, Fiducia economia in settembre
Unione Europea, Fiducia imprese in settembre
Unione Europea, Indice Sentix in ottobre
Fiducia consumatori Università Michigan USA in ottobre
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 28 settembre 2026
Guide
Finfluencer: chi è, cosa fa e come diventarlo
Un finfluencer è un creator che parla di denaro e finanza attraverso social network, video, podcast, newsletter o altri canali digitali. Può spiegare come funziona un ETF, commentare i mercati...
leggi tutto