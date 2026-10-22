Francia, fiducia imprese manifatturiere ottobre migliora a 105 punti
(Teleborsa) - Migliora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di ottobre 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 105 punti, superando le aspettative del mercato e il valore di 101 registrato a settembre, attestandosi al livello più alto da luglio 2022.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi migliora a 99 punti da 98, mentre il clima nel commercio al dettaglio peggiora di tre punti, portandosi a 93.
Il sentiment complessivo delle imprese francesi sale a 97 punti da 96, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sono scesi di tre punti, attestandosi a 95.
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