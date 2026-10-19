Gambero Rosso, l’assemblea nomina tre nuovi amministratori e introduce la figura del vicepresidente

(Teleborsa) - Gambero Rosso holding del Gruppo Gambero Rosso leader nel settore wine travel food e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione

Euronext Growth Milan, rende noto che, in data odierna si è tenuta in prima convocazione l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci che ha deliberato la modifica degli articoli 19 e 24 dello Statuto Sociale relativa all'introduzione della figura del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di tre nuovi componenti in sostituzione degli amministratori dimissionari.



A far data da oggi, agli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, si aggiungono: Gianpiero Calzolari – nato a Monzuno (BO) il 12 dicembre 1955; Antonio Bruzzone – nato a Genova (GE) il 6 settembre 1967, indipendente ai sensi dei requisiti prescritti dall’art 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF; Domenico Lunghi – nato a Milano (MI) il 12 dicembre 1959.



Alla data del presente comunicato, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, i neo nominati amministratori non detengono azioni della Gambero Rosso.







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