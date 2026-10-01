Finanza.tech, ritorno all'utile nel semestre e accelerano le attività diverse dal Tax Credit

(Teleborsa) - Il primo semestre 2026 di Finanza.tech , fintech company quotata su Euronext Growth Milan, evidenzia un significativo miglioramento dei principali indicatori economici rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente e segna il ritorno in territorio positivo dell’EBITDA, dell’EBIT e del risultato netto consolidato. Il risultato si inserisce nel percorso di rafforzamento industriale, tecnologico e commerciale avviato dal Gruppo e rappresentato nel bilancio consolidato 2025. Nel semestre è proseguito il ridimensionamento

dell’intermediazione dei crediti fiscali, mentre le linee Corporate Finance e IllimiTED CFO, Business Information e Digital Transformation hanno registrato una crescita complessiva significativa.



I risultati



I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a Euro 2,22 milioni, rispetto a Euro 2,53 milioni nel primo semestre 2025 (-12,4%). La riduzione è riconducibile al minore contributo dell’intermediazione dei crediti fiscali, che si riducono da Euro 2,25 milioni a Euro 1,50 milioni. I ricavi generati dalle attività diverse dal Tax Credit passano infatti da Euro 284 mila nel primo semestre 2025 a

Euro 721 mila nel primo semestre 2026, con un incremento di circa il 154%.



L’EBITDA si attesta a Euro 0,70 milioni, rispetto a Euro -0,78 milioni nel periodo di confronto. Dopo ammortamenti per Euro 0,52 milioni e svalutazioni e accantonamenti per Euro 0,07 milioni, l’EBIT è positivo per Euro 0,11 milioni, rispetto a Euro -1,98 milioni nel primo semestre 2025. Il risultato netto consolidato è positivo per Euro 26,8 mila, rispetto alla perdita di Euro 1,69 milioni del periodo di confronto.



Il ritorno a una marginalità operativa positiva e il processo di razionalizzazione della struttura dei costi non hanno determinato un rallentamento degli investimenti strategici del Gruppo. Nel semestre sono proseguiti gli investimenti nella piattaforma tecnologica proprietaria e nel progetto FT DAISY (Finanza.Tech Decision Artificial Intelligence System), finalizzato allo sviluppo di soluzioni avanzate basate su intelligenza artificiale e machine learning applicate ai processi decisionali in ambito finanziario.



Al 30 giugno 2026 l’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 2,20 milioni, rispetto a Euro 1,78 milioni al 31 dicembre 2025. La variazione deve essere letta tenendo conto dell’incasso, nel semestre, dell’anticipazione di Euro 864 mila relativa al finanziamento agevolato MIMIT destinato al progetto FT DAISY.



Evoluzione prevedibile della gestione



Nel secondo semestre 2026 il Gruppo intende proseguire nel consolidamento delle linee di business diverse dall’intermediazione dei crediti fiscali, valorizzando i risultati commerciali già conseguiti nel primo semestre e proseguendo nello sviluppo della pipeline su Corporate Finance e IllimiTED CFO, Business Information e Digital Transformation.



Proseguiranno inoltre gli investimenti nella piattaforma tecnologica proprietaria e nel progetto FT DAISY, nel rispetto del programma agevolato e delle direttrici previste dal Piano Industriale 2026-2029.

Condividi

```