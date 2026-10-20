Yolo, Cda convoca assemblea per aumento capitale fino a 2 milioni e delega per ulteriore aumento

5 novembre in prima convocazione e il 6 novembre in seconda convocazione

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Yolo Group ha deliberato di convocare, per il prossimo 5 novembre in prima convocazione e il 6 novembre in seconda convocazione, l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria per sottoporle (i) un aumento del capitale sociale a pagamento, in opzione e scindibile per un importo massimo di 2.000.000 di euro, incluso eventuale sovrapprezzo e (ii) una delega ad aumentare il capitale per un importo massimo di 2.500.000 euro, incluso eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi in più tranche entro 4 anni dalla data dell'assemblea stessa.



L'aumento di capitale - spiega una nota - è finalizzato a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per supportare la strategia di sviluppo delineata dal Piano Strategico 2026-28, cogliendo con tempestività le opportunità offerte dal mercato, e finalizzare, come già comunicato al mercato, gli accordi per acquisire (sia mediante corrispettivo in denaro sia in natura) le residue partecipazioni in AllianceInsay e RCPolizza.it, di cui YOLO detiene la maggioranza rispettivamente dal 2023 e dal 2025.



Nella prima parte del 2026, in attuazione del Piano Strategico e in esercizio della predetta delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti il 29 aprile 2025, sono state sottoscritte 2.043.025 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 1.736.571,25 (primo aumento di capitale).



Tenuto conto che le condizioni definite nel Primo Aumento di Capitale non rispecchiano l'attuale andamento delle negoziazioni, il nuovo Aumento di Capitale consentirà alla società di proseguire nel processo di raccolta a supporto del Piano Strategico 2026-28.



In tale contesto, al fine di coordinare la proposta di Aumento di Capitale con il Primo Aumento di Capitale, il consiglio di amministrazione, all’esito dell’approvazione dell’Aumento di Capitale, assumerà le deliberazioni propedeutiche a chiudere anticipatamente la sottoscrizione della parte residua del Primo Aumento di Capitale.



Le risorse rivenienti dagli esercizi della Delega saranno destinate al pagamento, anche in via dilazionata, dei corrispettivi dovuti per l’acquisto di partecipazioni sociali (c.d. operazioni "carta contro carta") nel contesto del progetto di concentrazione dell'attività di digital broker in un'unica società.



Sono già pervenute all’attenzione della società manifestazioni d’interesse alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte di azionisti attuali, del management (Presidente e Amministratore Delegato) e di investitori istituzionali per un ammontare complessivo pari a circa il 30% dell’Aumento di Capitale.





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