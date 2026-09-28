EdiliziAcrobatica, assemblea approva bilancio 2025 e nomina organi societari

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita netta pari a Euro 15,09 milioni e preso atto del bilancio consolidato che chiude il 2025 con una perdita pari a Euro 17,12 milioni.



Inoltre, ha deliberato di destinare interamente il risultato dell’esercizio 2025 alla voce "Utili/perdite a nuovo".



L'assemblea ha poi nominato il consiglio di amministrazione, che sarà in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028, e stabilendo in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nel dettaglio l’Assemblea ha nominato: Riccardo Banfo, con la carica di Presidente; Anna Marras; Susanna Giardina; Simone Muzio; Marco Caneva, con la carica di Amministratore Indipendente.



L’assemblea ha anche nominato i componenti del collegio sindacale – che saranno in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028. Il Collegio Sindacale è pertanto composto come segue: Sindaci Effettivi Fabio Coacci, con la carica di Presidente; Giorgio Frediani; e Stefano Marchese, mentre i Sindaci Supplenti sono Massimo Pretelli e Giorgio Polidori Luciani.





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