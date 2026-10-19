Metriks AI, CdA convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria e approva i piani di incentivazione

(Teleborsa) - Metriks AI Società Benefit, AI Data Company proprietaria dell’ecosistema Metriks Suite, piattaforma agentica che integra dati, AI Agent e competenze umane per supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, di convocare l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 20 novembre 2026, in prima convocazione e per il giorno 23 novembre 2026, in seconda convocazione.



L’assemblea sarà chiamata a deliberare:



in sede ordinaria, in merito a:

1. la parziale modifica della delibera assunta dall'Assemblea della Società in data 21 maggio 2025, l’integrazione del compenso fisso lordo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione dell'importo massimo complessivo del corrispettivo variabile da riconoscere agli amministratori che ricoprono particolari cariche;

2. la modifica della delibera assunta dall’Assemblea della Società in data 23 aprile 2025 e integrazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; e

3. l’approvazione del piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2026-2030” destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Metriks;



in sede straordinaria, in merito a:

1. l’aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349 del codice civile, in una o più volte, per un ammontare massimo pari ad Euro 9.921,51 (novemilanovecentoventuno virgola cinquantuno), mediante emissione di massime n. 531.500 (cinquecentotrentunomilacinquecento) nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime

caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio del piano di stock grant “Piano di Stock Grant 2026-2030”. Conseguente modifica degli articoli 6 e 6-bis dello Statuto Sociale;

2. l’aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 5.600,10 (cinquemilaseicento virgola dieci), oltre sovrapprezzo, mediante emissione anche in più tranche, di massime n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi

le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio del piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2026-2030” destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Metriks AI S.p.A. Società Benefit. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale; e

3. l’aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 3.145,39 (tremilacentoquarantacinque virgola trentanove), oltre sovrapprezzo, mediante emissione anche in più tranche, di massime n. 168.500 (centosessantotto mila cinquecento) azioni ordinarie, prive di

indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio di work for equity destinati a consulenti della Società di particolare interesse strategico. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale.

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