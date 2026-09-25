Massimo Gianolli (Generalfinance) nominato vicepresidente di Assifact

(Teleborsa) - Massimo Gianolli, amministratore delegato e azionista di riferimento di Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, è stato nominato Vicepresidente di Assifact - Associazione Italiana per il Factoring. La nomina si inserisce nel rinnovo degli organi associativi di Assifact per il triennio 2026-2029 e riconosce il contributo e l'esperienza maturati da Massimo Gianolli nel settore del factoring, al quale è legato da una lunga esperienza professionale.



"Sono profondamente onorato di assumere questo incarico e desidero ringraziare la presidente Anna Carbonelli e Assifact per la fiducia - ha commentato Gianolli - Per me è una responsabilità importante, che accolgo con grande senso del dovere e con la volontà di mettere a disposizione dell'Associazione l'esperienza maturata in tanti anni nel factoring e al fianco delle imprese".



"Il settore sta attraversando una fase di trasformazione importante: il factoring è oggi chiamato a evolvere insieme alle esigenze delle imprese, coniugando capacità di risposta, innovazione e sempre maggiore integrazione nei processi finanziari - ha spiegato - Credo che Assifact possa continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel favorire il confronto tra gli operatori, promuovere la conoscenza dello strumento e contribuire allo sviluppo di un mercato sempre più consapevole e vicino all'economia reale. Accolgo quindi questa nomina con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di dare un contributo concreto a un settore nel quale Generalfinance opera da molti anni e nel quale continuo a credere profondamente".

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