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Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel
Si muove verso il basso la banca spagnola, con una flessione del 2,90%.
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