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Madrid: scambi negativi per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori
Madrid: scambi negativi per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola, che sta segnando un calo del 3,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend dell'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Banco de Sabadel suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,421 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,481. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,401.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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