Madrid: scambi negativi per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola , che sta segnando un calo del 3,02%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend dell' istituto di credito spagnolo rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Banco de Sabadel suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,421 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,481. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,401.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```