Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola , in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che l' istituto di credito spagnolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,07%, rispetto a +2,36% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Il quadro tecnico di Banco de Sabadel suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,591 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,638. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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