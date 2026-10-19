Matica Fintec, Intermonte avvia copertura con Buy: focus si sposta da M&A a crescita redditizia

(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura su Matica Fintec , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi ad alta tecnologia per l'emissione di card digitali destinate a istituzioni finanziarie e governative, con un target price di 2,80 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Gli analisti osservano che Matica si è evoluta da fornitore specializzato in soluzioni per la personalizzazione di carte a piattaforma più ampia, incentrata su tecnologie per l'identità sicura e i pagamenti. Le recenti acquisizioni - tra cui Panini, Credence ID, Matica Corp. e DISK - hanno incrementato significativamente le dimensioni aziendali, ampliato il portafoglio prodotti e rafforzato la presenza del Gruppo sul mercato statunitense. Ritengono che tale ampliamento del perimetro offra accesso a mercati finali caratterizzati da una crescita più rapida, riducendo al contempo la dipendenza da una singola categoria di prodotto o area geografica.



Dopo una fase focalizzata sulle acquisizioni, le priorità del management si stanno spostando sempre più verso l'integrazione, l'efficienza operativa e la generazione di sinergie. Intermonte prevede che la crescita dei ricavi continuerà a essere sostenuta da opportunità di cross-selling all'interno della base clienti ampliata, mentre la leva operativa dovrebbe favorire un progressivo incremento della redditività. Secondo le stime, i margini EBITDA continueranno a migliorare fino alla fine del 2028, accompagnati da una maggiore generazione di free cash flow e da una graduale riduzione dell'indebitamento.



"Nonostante la significativa trasformazione realizzata negli ultimi due anni, Matica continua a essere scambiata a livelli di valutazione che riteniamo contenuti, se rapportati alle sue prospettive di crescita e al miglioramento del profilo finanziario", si legge nella ricerca.

Condividi

```