Powersoft, Intermonte abbassa target price con difficoltà di mercato a breve termine

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 21,1 euro per azione (dai precedenti 23 euro) il target price su Powersoft , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, confermando la raccomandazione "Buy".



Gli analisti scrivono che, nonostante un contesto di mercato meno vivace del previsto, Powersoft continua a dimostrare la solidità del proprio modello di business grazie a una redditività resiliente e a una solida generazione di cassa. L'azienda mantiene margini EBITDA superiori al 27%, sostenuti dal posizionamento premium, da una strategia incentrata sull'innovazione e da un mix di prodotti favorevole. Parallelamente, l'integrazione di K-array sta aprendo significative opportunità di cross-selling e rafforza ulteriormente il posizionamento di Powersoft quale fornitore di soluzioni audio complete. "Continuiamo a ritenere che la combinazione di una redditività ai vertici del settore, una forte generazione di cassa e un potenziale di sinergie a medio termine rappresenti i pilastri fondamentali a sostegno della tesi di investimento", si legge nella ricerca.

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