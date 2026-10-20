Somec, ordini per oltre 119 milioni di euro per una nuova generazione di navi da crociera

(Teleborsa) - Somec ha acquisito commesse per oltre 119 milioni di euro nel glazing navale, per la fornitura di sistemi vetrati e componenti architettonici destinati a una nuova serie di navi da crociera in costruzione presso un primario cantiere francese. L'accordo, a beneficio della divisione Horizons, riguarda due unità, con altre in opzione. Fornitura e installazione si svilupperanno su più anni, con consegne e ricadute economiche previste tra il 2028 e il 2040.



Le navi, dalla "silhouette inedita" e destinate a una delle principali compagnie crocieristiche internazionali, richiedono soluzioni che coniughino libertà progettuale, continuità visiva tra interni ed esterni, sicurezza e prestazioni energetiche, ha spiegato l'azienda in una nota. Somec contribuirà a definire l'involucro architettonico con sistemi vetrati e componenti per i balconi. Gli ordini comprendono i sistemi Avsw (Automatic Vertical Sliding Windows), vetrate a scorrimento verticale automatizzato che modulano l'apertura delle superfici trasparenti.



"Le navi del futuro nascono dall'incontro tra grandi visioni progettuali e competenze industriali altamente specializzate. Con questi ordini portiamo il nostro know-how al centro di un nuovo programma internazionale, contribuendo a trasformare innovazione tecnologica, efficienza e design in soluzioni concrete per l'architettura di bordo. Operiamo in un settore che continua ad esprimere una domanda solida e prospettive di sviluppo di lungo periodo: un orizzonte industriale che, anche attraverso queste commesse, si estende fino alla fine del prossimo decennio", ha commentato il presidente Oscar Marchetto.





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