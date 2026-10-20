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Somec, ordini per oltre 119 milioni di euro per una nuova generazione di navi da crociera

Finanza
Somec, ordini per oltre 119 milioni di euro per una nuova generazione di navi da crociera
(Teleborsa) - Somec ha acquisito commesse per oltre 119 milioni di euro nel glazing navale, per la fornitura di sistemi vetrati e componenti architettonici destinati a una nuova serie di navi da crociera in costruzione presso un primario cantiere francese. L'accordo, a beneficio della divisione Horizons, riguarda due unità, con altre in opzione. Fornitura e installazione si svilupperanno su più anni, con consegne e ricadute economiche previste tra il 2028 e il 2040.

Le navi, dalla "silhouette inedita" e destinate a una delle principali compagnie crocieristiche internazionali, richiedono soluzioni che coniughino libertà progettuale, continuità visiva tra interni ed esterni, sicurezza e prestazioni energetiche, ha spiegato l'azienda in una nota. Somec contribuirà a definire l'involucro architettonico con sistemi vetrati e componenti per i balconi. Gli ordini comprendono i sistemi Avsw (Automatic Vertical Sliding Windows), vetrate a scorrimento verticale automatizzato che modulano l'apertura delle superfici trasparenti.

"Le navi del futuro nascono dall'incontro tra grandi visioni progettuali e competenze industriali altamente specializzate. Con questi ordini portiamo il nostro know-how al centro di un nuovo programma internazionale, contribuendo a trasformare innovazione tecnologica, efficienza e design in soluzioni concrete per l'architettura di bordo. Operiamo in un settore che continua ad esprimere una domanda solida e prospettive di sviluppo di lungo periodo: un orizzonte industriale che, anche attraverso queste commesse, si estende fino alla fine del prossimo decennio", ha commentato il presidente Oscar Marchetto.

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