Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
A picco il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con un pessimo -1,78%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58.804. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60.144. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 58.357.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)