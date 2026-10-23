Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

A picco il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con un pessimo -1,78%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58.804. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60.144. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 58.357.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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