Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,58%

Hang Seng a 23.066,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,58%
Indice Hang Seng +0,58% a quota 23.066,79 all'apertura pomeridiana.
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