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Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 22/10/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 22/10/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,24 miliardi di euro, con un incremento di ben 761 milioni, pari al 30,76% rispetto ai precedenti 2,47 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,27 miliardi azioni della seduta precedente a 0,34 miliardi.

Su 745 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 453 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 255 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 37 azioni del listino milanese.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
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