EdiliziAcrobatica, via libera del Cda a modifica regolamento prestito obbligazionario

Scadenza spostata al 30 giugno 2028

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di EdiliziAcrobatica ha deliberato di apportare alcune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario, denominato "Euro 10.000.000,00 Titoli a Tasso Fisso con Scadenza 2027" di nominali 10.000.000 euro, emesso il 31 luglio 2020 e interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo in pari data, concernenti, tra l'altro, la modifica della data di scadenza del prestito obbligazionario, spostata al 30 giugno 2028, le definizioni di EBITDA, leverage ratio, Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta; la rinuncia alla verifica dei parametri finanziari del leverage ratio e del gearing ratio alla Data di Verifica del 2025 e del 2026 e conseguente modifica dei suddetti valori con riferimento alla Data di Verifica dell’anno 2027 come definita nel Regolamento, e l’aggiornamento del piano di ammortamento e l’eliminazione di taluni eventi rilevanti.



Tali modifiche - spiega una nota - si rendono necessarie in conseguenza della sottoscrizione da parte della società, il 3 agosto 2026, di un accordo di riscadenziamento del debito con alcuni istituti finanziatori, al fine di uniformare il Regolamento del Prestito, e per quanto possibile eliminare potenziali incoerenze qui contenute, rispetto a quanto previsto nel suddetto accordo di riscadenziamento.



In pari data, l’obbligazionista unico, Intesa Sanpaolo, ha espresso voto favorevole all’approvazione di tali modifiche in sede di assemblea degli obbligazionisti.



Le modifiche in oggetto assumeranno piena efficacia subordinatamente all'iscrizione da parte del notaio della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti presso il competente Registro delle Imprese.

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