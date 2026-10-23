Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 9:00
10.731 +0,05%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Forte interesse per IG Group

Finanza
Forte interesse per IG Group
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Brilla il gruppo britannico di trading online, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un aumento del 3,60%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 9,64 sterline, con stop loss individuato a livello 9,26 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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