Forte interesse per IG Group
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Brilla il gruppo britannico di trading online, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un aumento del 3,60%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 9,64 sterline, con stop loss individuato a livello 9,26 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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