Francoforte: rosso per AUMOVIO
(Teleborsa) - Pressione sulla società tedesca di tecnologia automobilistica, che tratta con una perdita dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AUMOVIO, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario del fornitore di componenti e software per auto si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,05 Euro. Prima resistenza a 33,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 31,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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