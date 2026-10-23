Francoforte: rosso per AUMOVIO

(Teleborsa) - Pressione sulla società tedesca di tecnologia automobilistica , che tratta con una perdita dell'1,96%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AUMOVIO , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del fornitore di componenti e software per auto si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,05 Euro. Prima resistenza a 33,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 31,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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