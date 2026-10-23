Parigi: giornata depressa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il microchip-maker italo-francese , che mostra un decremento del 2,97%.



La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del produttore di semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 38,27 Euro con area di resistenza individuata a quota 39,78. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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