Milano 17:02
48.255 -0,27%
Nasdaq 17:02
29.117 +0,55%
Dow Jones 17:02
52.321 -1,04%
Londra 17:02
10.657 -0,63%
Francoforte 17:02
25.113 -1,02%

USA, PMI manifatturiero in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PMI manifatturiero in ottobre
USA, PMI manifatturiero in ottobre pari a 56 punti, in aumento rispetto al precedente 55,9 punti (la previsione era 55,4 punti).
Condividi
```