USA, PMI Manifattura sopra le attese ad ottobre a 56 punti, frenano i servizi a 57,9 punti
La stima flash di S&P Global: PMI composito a 57,6 punti (da 58)
(Teleborsa) - Accelera in USA l'attività manifatturiera, mentre rallenta quella dei servizi. Nel mese di ottobre, la stima flash sull'indice PMI Manifatturiero elaborato da S&P Global indica infatti un livello di 56 punti, in leggero aumento dai 55,9 punti di aprile, sopra i 55,5 punti attesi dagli analisti.
L'indicatore si conferma al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.
Frena l'indice del settore terziario. Sempre in ottobre, la stima flash sul PMI dei servizi indica un valore di 57,9 punti, che si confronta con i 58,8 di settembre e con i 58 del consensus.
Il PMI composito si attesta cosÏ a 57,6 punti dai 58 precedenti.
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